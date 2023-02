Vorwurf sexuelle Belästigung

Frankreichs bisheriger Verbandspräsident Noël Le Graët (links) mit FIFA-Präsident Gianni Infantino (imago images / PanoramiC / Anthony BIBARD via www.imago-images.de)

Le Graët soll das Büro der FIFA in Paris leiten, wie Éric Borghin, ein Vorstandsmitglied des französischen Verbands FFF, mitteilte. "Der Präsident (Le Graët) wurde von FIFA-Präsident Gianni Infantino zur FIFA berufen. Er wird das Pariser Büro leiten. Er wurde aufgrund seiner Fähigkeiten, seines Fachwissens und seiner Erfahrung ernannt", sagte Borghin vor der Verbandszentrale in Paris. Die FIFA bestätigte die Personalie bislang nicht. "Ich möchte Noël Le Graët für seinen wichtigen Beitrag auf nationaler und internationaler Ebene über viele Jahre hinweg danken", teilte Infantino mit. Le Graët war in dem Büro ohnehin schon "Delegierter" des FIFA-Präsidenten.

Die FIFA-Außenstelle ist in einer Bürogemeinschaft in dem Gebäude des Hôtel de la Marine am Place de la Concorde beheimatet. Die Eröffnung hatte Infantino 2021 gemeinsam mit Le Graët und Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron vorgenommen. "Das Pariser Büro wird eine strategische Basis für Aktivitäten zur Entwicklung des Fußballs sein", teilte die FIFA damals mit.

Rücktritt nach Vorwürfen sexueller Belästigung

Le Graët, der seit 2011 Präsident des Verbands war, hatte sein Amt zuvor seit dem 11. Januar ruhen lassen. Hintergrund sind Vorwürfe sexueller Belästigung gegen den 81-Jährigen. Die Pariser Justiz ermittelt deshalb gegen ihn. Es geht um regelmäßige Belästigung mit Worten und Kurznachrichten. Le Graët bestreitet, jemals jemanden "moralisch oder sexuell" belästigt zu haben.

Das Sportministerium hatte ihm in einem Bericht die nötige Legitimität abgesprochen, um den französischen Fußball zu verwalten und zu repräsentieren. Der Verband kritisierte den Bericht, der "weniger auf objektiven Fakten als auf Einschätzungen beruhe, die manchmal zu einer unverhältnismäßigen Verunglimpfung geführt" hätten. Die Anwälte Le Graëts teilten mit, dass ihr Mandant gegen Sportministerin Amélie Oudéa-Castéra eine Verleumdungsklage anstrebe.

Le Graët wird Sitz im FIFA-Rat wohl verlieren

Le Graët sollte eigentlich am 5. April in Lissabon beim UEFA-Kongress in Lissabon zur Wahl für einen der UEFA-Sitze im FIFA-Rat stehen. Er gehört dem Gremium seit Mai 2019 an und ersetzte damals kurzerhand Reinhard Grindel, der nach seinem Rücktritt als DFB-Präsident auch den Sitz bei der FIFA aufgegeben hatte.

Le Graët hätte sich nun nach vier Jahren zur Wiederwahl stellen sollen, es wäre dabei zu einer Kampfabstimmung gegen den portugiesischen Funktionär Fernando Gomes gekommen. Um zur Wahl zugelassen zu werden, muss man aber laut UEFA-Statuten ein Amt als Präsident oder Vizepräsident des Nationalverbandes halten - das trifft auf Le Graët nicht mehr zu. Gomes wird nun wohl ohne Konkurrenz in das Gremium einziehen.

Auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf steht ohne Konkurrenz zur Wahl - für die verbliebene Amtszeit des zurückgezogenen Peter Peters. Das Amt ist mit 250.000 US-Dollar jährlich dotiert.