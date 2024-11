Burmester kandidiert für SPD

DOSB kündigt Führungswechsel im Vorstand an

Burmester kandidiert für SPD

DOSB kündigt Führungswechsel im Vorstand an

Der Deutsche Olympische Sportbund hat einen Wechsel an der Spitze des Vorstands angekündigt. Das teilte der DOSB mit, nachdem der Noch-Vorsitzende Torsten Burmester als Kandidat der SPD für die Oberbürgermeisterwahl am 14. September 2025 in Köln vorgestellt worden war.