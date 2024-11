EURO 2024 in Deutschland

Die Fußball-EM und das Versprechen für Nachhaltigkeit

Die Organisatoren der EURO 2024 in Deutschland versprechen die nachhaltigste Fußball-EM aller Zeiten. Was steckt dahinter, wieviel davon wird tatsächlich umgesetzt - und was ist am Ende womöglich nur Greenwashing?