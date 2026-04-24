Iran-Krieg

Die Benzin- und Dieselpreise ziehen wieder an. (picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-Fotopres)

Der ADAC ermittelte bei Superbenzin der Sorte E10 ein Plus von 14,1 Cent, bei Diesel von 16,3 Cent. Dies war der höchste Anstieg seit Einführung der 12-Uhr-Regel. Sowohl vor als auch nach dem Mittagssprung waren die Preise höher als zur jeweils gleichen Zeit am Vortag. Das deutet auf einen weiteren Anstieg im Tagesdurchschnitt hin. Nach Ostern waren die Spritpreise tendenziell gefallen.

Eine Rolle für die heutigen Anstieg dürfte der Ölpreis gespielt haben, der bei der für Europa wichtigen Sorte Brent inzwischen wieder bei über 100 Dollar pro Fass liegt.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.