Zum 1. Mai kommt der Tankrabatt. Doch ob die Benzinpreise künftig sinken werden, ist umstritten. (picture alliance / Sven Simon / Frank Hoermann )

Im Bundestag stimmten Abgeordnete der Regierungsparteien CDU, CSU und SPD sowie der oppositionellen AfD für den "Tankrabatt". Grüne und Linke lehnten die Maßnahme ab. Die Mineralölsteuer wird im Mai und Juni somit um 17 Cent brutto pro Liter gesenkt. Ob dies auch eins-zu-eins bei den Verbrauchern ankommen wird, ist umstritten.

Bundesfinanzminister Klingbeil erklärte, er danke für die schnelle Umsetzung der Maßnahme. Er werde sich zudem für weitere Entlastungen einsetzen.

Entlastungsprämie ermöglicht

Der Bundestag ebnete auch den Weg für eine Gesetzesänderung, nach der Arbeitgeber ihren Beschäftigten eine steuerfreie Entlastungsprämie von bis zu 1.000 Euro zahlen können. Es handelt sich um eine freiwillige Leistung von Arbeitgebern, die bis zum 30. Juni 2027 befristet werden soll. Der Bundesrat wird sich am 8. Mai mit der Prämie beschäftigen.

Kritik kommt unter anderem vom Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau. Die Situation vieler Industrieunternehmen scheine in den Regierungsparteien noch nicht angekommen zu sein - eine Entlastung der Bürger dürfe nicht ausschließlich auf die Unternehmen abgewälzt werden.

Diese Nachricht wurde am 24.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.