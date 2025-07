Konferenz in Rom

Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Rom (Michael Kappeler / dpa / Michael Kappeler)

Demnach hätten Teilnehmerstaaten der Konferenz zehn Milliarden Euro an Unterstützung für die Ukraine signalisiert. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte in Rom einen neuen Europäischen Fonds für den Wiederaufbau an, der auch privates Kapital aktivieren solle.

Der ukrainische Präsident Selenskyj rief dazu auf, neben der militärischen Hilfe auch eine "Koalition zum Wiederaufbau" zu bilden. Die Ukraine brauche Investitionen. Er forderte erneut, dass die eingefrorenen russischen Staatsvermögen für den Wiederaufbau genutzt werden sollten.

Im Vorfeld hatte sich die deutsche Entwicklungsministerin Alabali Radovan ähnlich geäußert. Der Wiederaufbau der Ukraine sei nicht allein aus öffentlichen Mittel möglich, sagte die SPD-Politikerin im Deutschlandfunk. Es gehe auch darum, private Investitionen anzustoßen. Ihren Angaben zufolge braucht die von Russland angegriffene Ukraine in den kommenden zehn Jahren schätzungsweise 500 Milliarden US-Dollar für den Wiederaufbau. Die Ministerin betonte zudem, dass Russland für Schäden in der Ukraine zahlen müsse. Es gebe Gespräche darüber, wie Russlands eingefrorene Vermögenswerte dafür rechtssicher genutzt werden könnten.

An der zweitägigen Konferenz nehmen zahlreiche Staats- und Regierungschefs teil, darunter Bundeskanzler Merz. Parallel dazu findet am Nachmittag eine Videoschalte der sogenannten "Koalition der Willigen" statt, die von Frankreich und Großbritannien angeführt wird.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.