Staatskrise in Südkorea

Yoshimura (KAS): Präsident Yoon hat keine lange Zukunft mehr

In Südkorea hat Präsident Yoon überraschend das Kriegsrecht ausgerufen und dann wieder aufgehoben. Die Opposition will ihn nun des Amtes entheben. Es gebe wenig Hoffnung für Yoon, so Thomas Yoshimura von der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) in Seoul.