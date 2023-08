Pakistan

Wenn der Vorwurf der Blasphemie zur Waffe wird

In kaum einem anderen Land wird Blasphemie so hart bestraft wie in Pakistan, sogar die Todesstrafe ist möglich. Der Vorwurf, den Propheten beleidigt zu haben, wird auch taktisch eingesetzt – in der Politik und bei familiären Rivalitäten.

Blümel, Horst | 30. August 2023, 20:10 Uhr