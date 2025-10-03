In Saarbrücken findet die zentrale Einheitsfeier zum 3. Oktober statt. (picture alliance / dpa / Arno Burgi)

Als Ehrengast wird auch Frankreichs Präsident Macron eine Rede halten. Dessen Einbindung in die Einheitsfeier stieß bei Altbundeskanzlerin Merkel auf Kritik. Sie selbst schätze Macron zwar, sagte Merkel dem ZDF. Anlässlich von 35 Jahren Deutscher Einheit hätte man vielleicht aber auch jemanden aus Osteuropa oder aus Ostdeutschland als Gastredner nehmen können.

Ausgerichtet wird der Festakt vom Saarland, da das Bundesland derzeit den Vorsitz im Bundesrat hat. Insgesamt dauern die Feierlichkeiten in Saarbrücken mehrere Tage. Gestern wurden sie mit einem Bürgerfest gestartet.

