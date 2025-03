Leichtathletik

Stabhochspringer Armand Duplantis nach seinem Erfolg in Frankreich. (Andreas Gora / dpa / Andreas Gora)

Erst jüngst war Duplantis bei einer Leichtathletikveranstaltung in Berlin an dieser Höhe gescheitert. In Frankreich gewann er seinen Wettkampf schon mit einer Höhe von 6,02 Meter und war dann auch noch bei der Zugabe über die Weltrekordmarke erfolgreich.

Duplantis hatte sich im Februar 2020 mit 6,17 Meter erstmals den Weltrekord gesichert und diesen seitdem immer wieder um je einen Zentimeter verbessert. Zum Ziel gesetzt hat sich der 25-Jährige mindestens 6,30 Meter.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.