AfD-Parteitag

Bei dem Kongress, der bis zum Sonntag dauert, steht unter anderem die Wahl des Vorstands an. Der AfD-Bundestagsabgordnete Gottschalk geht davon aus, dass die beiden Vorsitzenden Weidel und Chrupalla in ihren Ämtern bestätigt werden. Spekulationen, Chrupalla könne entmachtet werden, wies er im Deutschlandfunk zurück . Sowohl Weidel als auch Chrupalla seien bei den AfD-Mitgliedern sehr beliebt, beide würden einen guten Job machen. - In der Partei gibt es Überlegungen, die Doppelspitze abzuschaffen und den Posten eines Generalsekretärs einzurichten.