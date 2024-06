AfD-Parteitag in Essen

OB Kufen: Klare Regeln im Vorfeld von AfD-Veranstaltungen nötig

Am Wochenende findet in Essen der AfD-Bundesparteitag statt. Die Selbstverpflichtung, dass es zu keinen verfassungsfeindlichen Parolen kommt, unterschrieb die AfD nicht. Solche Veranstaltungen müssen klarer geregelt sein, so Oberbürgermeister Kufen.