BR-Recherchen

Das geht aus einer Recherche hervor, die der BR gemeinsam mit der Redaktion von "Netzpolitik.org" und internationalen Partnermedien durchgeführt hat. Demnach konnten aus fast 40.000 Apps, darunter etwa "Wetter Online", "Focus online", "Flightradar 24" oder "Kleinanzeigen" ungefähre Standorte von Nutzern abgeleitet werden. Aus einigen Apps gingen sogar präzise Daten wie Wohn- und Arbeitsort hervor, hieß es.

Der Präsident des Bayerischen Landesamts für Datenschutzaufsicht, Will, zeigte sich schockiert von den Ergebnissen. Ein solcher Datenabfluss sei alarmierend und konträr zu allem, was Verbraucher von Apps erwarten würden, so Will. Er kündigte an, von seinen Untersuchungsbefugnissen Gebrauch zu machen.

