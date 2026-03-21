Iran-Krieg

Die staatliche Raffinerie Abadan im Südwesten Irans. (imago / Xinhua / imago stock&people)

Für bestimmte Länder und Regionen wie Kuba, Nordkorea und die ⁠Krim gilt die Ausnahmeregelung nicht. Washington hatte zuvor bereits die Sanktionen gegen die russische Ölindustrie ausgesetzt.

Die Regierung verlieh zudem 45,2 Millionen ⁠Barrel Rohöl aus ⁠der strategischen US-Reserve an Konzerne wie BP, Shell oder Vitol. Wie das Energieministerium mitteilte, handelt es sich um eine erste Tranche der angekündigten Freigabe von bis zu 86 Millionen Barrel. Der Schritt ist mit der Internationalen Energieagentur vereinbart. Die beteiligten Unternehmen müssen das Öl ⁠später ⁠mit einem Aufschlag von bis zu 22 ⁠Prozent in Form von zusätzlichem Rohöl zurückgeben.

Die internationalen Kraftstoffpreise sind wegen des Iran-Kriegs stark gestiegen.

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Diese Nachricht wurde am 21.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.