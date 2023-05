Bundespräsident Steinmeier besucht Litauen (Soeren Stache / dpa / Soeren Stache)

Die Bundesrepublik nehme ihre Verantwortung in der NATO und in Europa an. Dafür stünden auch die in Litauen stationierten deutschen Soldaten. Litauens Staatspräsident Nauseda sagte, man benötige eine größere Präsenz der verbündeten Streitkräfte in der Region. Das langfristige Engagement Deutschlands für Litauen sei für die gesamte Ostflanke der NATO unabdingbar.

Steinmeier will am Nachmittag auf dem Truppenübungsplatz Pabrade ein Übungsschießen des multinationalen Gefechtsverbandes anschauen. Der Verband wird von Deutschland geführt. In Litauen sind knapp 800 Bundeswehrangehörige stationiert.

30.05.2023