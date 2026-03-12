Social-Media

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (picture alliance / dpa / Pool AP / Maryam Majd)

Steinmeier sagte der Wochenzeitung „Die Zeit“, er wisse, dass viele Digitalexperten sagten, man solle bloß die Finger von einem Verbot lassen. Aber diese Empfehlung überzeuge ihn nicht mehr. Zur Begründung verwies der Bundespräsident darauf, dass die Gefahren für Kinder und Jugendliche zu groß seien. Regellosigkeit führe zu Gefährdungen für das soziale Miteinander und auch für die Demokratie. Keinesfalls dürften Eltern und Lehrer mit dieser riesigen Verantwortung alleingelassen werden, warnte Steinmeier.

