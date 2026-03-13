Steinmeier sagte der Wochenzeitung "Die Zeit", er wisse, dass viele Digitalexperten sagten, man solle bloß die Finger von einem Verbot lassen. Aber diese Empfehlung überzeuge ihn nicht mehr. Zur Begründung verwies der Bundespräsident darauf, dass die Gefahren für Kinder und Jugendliche zu groß seien. Regellosigkeit führe zu Gefährdungen für das soziale Miteinander und auch für die Demokratie. Keinesfalls dürften Eltern und Lehrer mit dieser riesigen Verantwortung alleingelassen werden, warnte Steinmeier.
Der Deutsche Kinderschutzbund hatte sich gegen ein Social-Media-Verbot für Unter-16-Jährige ausgesprochen. Kinder und Jugendliche müssten zur Nutzung von entsprechenden Angeboten befähigt werden. Zudem gebe es zahlreiche positive Aspekte der Social-Media-Nutzung, wie einen Beitrag zur persönlichen Entfaltung. Ablehnend äußerten sich auch das Deutsche Kinderhilfswerk und der AWO Bundesverband. Von UNICEF Deutschland hieß es zuletzt, entscheidend sei, dass der digitale Raum für Kinder und Jugendliche sicher gestaltet und die Medienkompetenz aller Altersklassen gezielt gefördert werde.
Diese Nachricht wurde am 13.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.