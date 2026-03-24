75 Jahre Auswärtiges Amt

75 Jahre Wiedergründung des Auswärtigen Amtes (picture alliance/dpa/Bernd von Jutrczenka)

Bei einer Feierstunde im Auswärtigen Amt sagte der CDU-Politiker, die Sicherheit Deutschlands sei womöglich konkreter in Gefahr als sie es in den letzten 75 Jahren je gewesen sei. Zu den Bedrohungen etwa durch ein aggressiv auftretendes Russland komme wachsendes Unverständnis in der Partnerschaft mit dem traditionellen Verbündeten USA hinzu.

Steinmeier: Krieg gegen den Iran ist "verhängnisvoller Fehler"

Bundespräsident Steinmeier ging in seiner Rede auf den Krieg der USA und Israels gegen den Iran ein. Dieser sei ein verhängnisvoller Fehler. Es gebe wenig Zweifel daran, dass dieser Krieg völkerrechtswidrig sei. Steinmeier fügte hinzu, die deutsche Außenpolitik werde nicht überzeugender dadurch, dass man Völkerrechtsbruch nicht Völkerrechtsbruch nenne. Die Bundesregierung hat es bisher vermieden, den Angriff auf den Iran als völkerrechtswidrig zu bezeichnen.

Der Bundespräsident verwies auch auf einen "doppelten Epochenbruch". Durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und den Bruch im Verhältnis zu den USA seien Konstanten der deutschen Außenpolitik verschwunden. Ein Zurück werde es in beiden Fällen nicht geben. Deutschland und Europa müssten auf diesen reagieren und sich von Russland und den USA unabhängiger machen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.