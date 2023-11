Krieg im Nahen Osten

Bundespräsident Steinmeier in Israel (Bernd von Jutrczenka / dpa / Bernd von Jutrczenka)

In Jerusalem wird er sich mit Ministerpräsident Netanjahu treffen und über die Situation im Nahost-Konflikt sprechen. Steinmeier plant zudem, ein Krankenhaus in Ost-Jerusalem zu besuchen, in dem rund 100 palästinensische Patienten behandelt werden.

Gestern hatte Steinmeier unter anderem politische Gespräche mit Israels Präsident Herzog geführt. Dabei sicherte er Israel erneut die volle Solidarität Deutschlands zu.

Steinmeier war gemeinsam mit Bundestagspräsidentin Bas nach Israel gereist. Bas besucht heute das israelische Parlament in Jerusalem, wo sie unter anderem an einer Sitzung der Knesset teilnimmt.

Nach seinem Besuch in Israel reist der Bundespräsident morgen in das Sultanat Oman. Am Mittwoch wird Steinmeier in Doha zu Gesprächen erwartet. Das Land Katar nimmt bei der Vermittlung zwischen Israel und der Hamas eine Schlüsselrolle ein.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.