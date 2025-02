Sternenhimmel im März

Finsternisse und Frühlingsanfang

Im kommenden Monat warten gleich zwei Finsternisse: Am Morgen des 14. März geht der Vollmond teilverfinstert unter, am 29. ereignet sich eine partielle Sonnenfinsternis. Am Abendhimmel leuchten die Planeten Merkur, Venus, Jupiter und Mars.