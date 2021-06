Der Schwedische Rundfunk hat sein Archiv geöffnet und Aufnahmen mit der Mezzo-Sopranistin Cathy Berberian zur Verfügung gestellt, die in den 1960er-Jahren und 1970 im Studio 2 in Stockholm gemacht wurden.

Hier erhält man einen Einblick in das vielfältige Repertoire der Ausnahme-Künstlerin, deren Stimme drei Oktaven umfasste. Die Konzerte dokumentieren die einzigartige Stimmkunst der US-amerikanischen Sängerin, die mit den verschiedensten Stilen experimentierte, von Monteverdi über Weill bis Berio.

Cathy Berberian, die als Kind armenischer Einwanderer in den USA aufwuchs, und in New York, Paris und Mailand ausgebildet wurde, hatte ein großes Gespür für die Zeitgenössische Musik. Doch im Grunde interessierte sie sich für alles, was mit Stimme zu tun hat.

Viele Komponisten und Dirigenten erkannten ihre außergewöhnliche Begabung und so wurde auch der Pionier der Alten Musik, Nikolaus Harnoncourt, auf sie aufmerksam. Er verpflichtete sie für die Monteverdi Opern "Orfeo" und "Die Krönung der Poppea", dabei hatte er sie zuvor nur auf einer Schallplatte gehört, mit Beatles Songs!

Hier ist Berberian zusammen mit Harnoncourt am Cembalo mit dem "Lamento d'Arianna" aus Monteverdis ansonsten verschollener Ariadne-Oper zu hören.



Kurt Weill, Claudio Monteverdi, Luciano Berio, John Lennon

Arien, Lieder und traditionelle Vokalkompositionen

Nikolaus Harnoncourt, Cembalo

Helene Leanderson, Klavier

Bengt Hallberg, Klavier

Georg Riedel, Kontrabass

Lennart Åberg, Sopran-Saxofon

Musikschulensemble des Schwedischen Rundfunks

Leitung: Sven-Erik Bäck

Aufnahmen von 1966 und 1970 aus dem Studio 2 von Sveriges Radio