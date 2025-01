Vor 415 Jahren entdeckt

Der Mond bei Jupiter mit den vier Umsturz-Monden

Am abendlichen Osthimmel steht der Riesenplanet Jupiter unterhalb des Mondes. Fast exakt an derselben Stelle leuchtete Jupiter zum Jahresanfang 1610 – das beobachteten damals fast gleichzeitig Galileo Galilei in Venedig und Simon Marius in Ansbach.