Sternschnuppe

Der Meteoritentreffer von Elmshorn

Kürzlich flammte am blauen Tageshimmel eine helle Sternschnuppe auf. Der Brocken, der diese Feuerkugel ausgelöst hatte, zerfiel in etliche Stücke. Eines davon durchschlug ein Hausdach in Elmshorn beim Hamburg.

Lorenzen, Dirk | 10. Juli 2023, 02:05 Uhr