Bekannt, aber unscheinbar

Der Wassermann und das Warten auf das New Age

Gegen Mitternacht steht das etwas unscheinbare Sternbild Wassermann am Südhimmel. Es zählt zu den ältesten Figuren am Firmament. Schon in babylonischen Katalogen ist der Wassermann als Riese verzeichnet.

Lorenzen, Dirk | 10. September 2023, 02:05 Uhr