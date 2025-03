Kurioses Gedicht

Tuckolsky, der Kapp-Putsch und die Mond-Parodie

"Guter Mond, Du gehst so stille, durch die Abendwolken hin" – so beginnt das Gedicht "An den deutschen Mond" von Kurt Tucholsky, geschrieben im März 1920 unter dem Eindruck des Umsturzversuchs republikfeindlicher Militärs.