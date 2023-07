Zweigeteiltes Sternbild

Die Schlange mit den Säulen der Schöpfung

Am Abendhimmel zeigen sich die Sternbilder Schlangenträger und Schlange. Dort befindet sich eines der schönsten Objekte am gesamten Himmel: der bunt schillernde Adlernebel, in dem viele Sterne entstehen.

Lorenzen, Dirk | 14. Juli 2023, 02:57 Uhr