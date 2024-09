Perfekter Himmel

Großsternwarte und Teleskoptreff in Brandenburg

In kaum einem Bundesland ist die Begeisterung für den Kosmos so vielschichtig wie in Brandenburg. Potsdam ist als Astronomie-Zentrum weltweit bekannt. Im Westhavelland ist der Himmel extrem dunkel – und das Teleskoptreffen in Herzberg ist legendär.