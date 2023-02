Vor 300 Jahren geboren

Tobias Mayer - der Beinahe-Entdecker des Uranus

Der 1723 Jahren in Marbach am Neckar geborene Tobias Mayer hat als Geograph, Kartograph, Mathematiker und Physiker fraglos Enormes geleistet. Doch wäre sein Beitrag zur Astronomie-Geschichte fast in Vergessenheit geraten.

Lorenzen, Dirk | 17. Februar 2023, 02:57 Uhr