NASA-Sonde Parker Solar Probe

Der Flug durch den Rand der Sonne

An diesem Donnerstag zieht die Parker Solar Probe wieder in nur neun Millionen Kilometern Abstand an der Sonne vorbei. Die Außenflächen der NASA-Sonde werden dabei 1.400 Grad Celsius heiß. Von ihrem Flug funkt sie spektakuläre Bilder zur Erde.

Lorenzen, Dirk | 19. Juni 2023, 02:05 Uhr