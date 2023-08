Bekanntes Sommersternbild

Der Adler - mal brutal, mal verliebt

Das mächtige Sommerdreieck prangt jetzt hoch am Südhimmel. An seiner unteren Spitze steht Atair, der Hauptstern im Adler – markant sind die beiden schwächeren Sterne, die ihn genau in die Mitte nehmen.

Lorenzen, Dirk | 02. August 2023, 02:57 Uhr