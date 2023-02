Das schwächste Tierkreis-Sternbild

Der zertretene Krebs mit dem Geisterwagen

Während Herkules mit der vielköpfigen Hydra kämpfte, zwickte ihn ein Krebs in den Fuß. Der Held tötete das Krustentier mit einem gezielten Tritt. Dieser Kurzauftritt in einer großen Sage brachte dem Krebs immerhin einen ewigen Platz am Himmel ein.

Lorenzen, Dirk | 20. Februar 2023, 02:05 Uhr