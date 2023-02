Vision Weltraum-Tourismus

Ungarns Alleingang ins All

Beim ESA-Ministerrat im November 2022 überraschte Ungarn mit der Ankündigung, in spätestens zwei Jahren einen Astronauten ins All zu schicken – allerdings nicht via ESA, sondern mit dem privaten Unternehmen Axiom.

Lorenzen, Dirk | 21. Februar 2023, 02:57 Uhr