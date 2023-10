Jubiläum des Sternenkinos

Hundert Jahre Planetarium

Vor 100 Jahren wurde am Deutschen Museum in München erstmals das Muster der Sternbilder an die Innenwand einer Kuppel projiziert. Es war die Geburtsstunde des Planetariums – mittlerweile gibt es weltweit mehr als 4000 dieser Sternentheater.

Lorenzen, Dirk | 21. Oktober 2023, 02:05 Uhr