Himmlische Nachricht

Die Arecibo-Botschaft für die Aliens in M 1

Seit 50 Jahren jagt die Arecibo-Botschaft lichtschnell durch das All. Einen Kugelsternhaufen im Sternbild Herkules erreicht sie in etwa 25.000 Jahren. Sollten dort Aliens die Nachricht empfangen, bekämen wir in frühestens 50.000 Jahren eine Antwort.