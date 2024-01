"Whitey on the Moon"

Bitterer Song über die weißen Apollo-Flüge

In seinem Stück „Whitey on the Moon“ thematisiert der US-amerikanische Musiker Gil Scott-Heron 1970 die soziale Ungerechtigkeit in den USA. Die schwarze Bevölkerung lebte in Armut, während beim teuren Apollo-Projekt weiße Männer zum Mond flogen.