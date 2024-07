Station Volkstheater

Mit der Wiener U-Bahn zum Urknall

In der Station "Volkstheater" in Wien stellen drei riesige Wandbilder "Das Werden der Natur" dar. Die beiden Seitenflächen zeigen die Entwicklungsgeschichte der Natur. Besonders beeindruckend ist das Bild an der Stirnseite: der glühende Urknall.

Lorenzen, Dirk | 27. Juli 2024, 02:05 Uhr