Hochbegabt und diskriminiert

Frau de la Cruz und die verbotene Forschung

Im Jahr 1648 kam Juana Inés de la Cruz in Mexiko zur Welt. Sie trat in ein Kloster ein, verfolgte das Geschehen am Himmel und beschäftigte sich mit dem Aufbau des Kosmos – bis sie gezwungen wurde, ihre Bücher und Instrumente zu verkaufen.

Lorenzen, Dirk | 03. Oktober 2023, 02:05 Uhr