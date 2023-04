Der Sternenhimmel im Mai

Verpasste Finsternis und strahlender Abendstern

Im kommenden Monat stellt die Sonne auf Sommer um. In der Mitte Deutschlands wächst die Tageslänge auf 16 Stunden an. In den immer kürzeren Nächten zieht zunächst die Venus die Blicke auf sich – als strahlender Abendstern.

Lorenzen, Dirk | 30. April 2023, 02:05 Uhr