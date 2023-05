Umstrittener Namenspatron

Wernher von Braun und sein Saal im DLR

Im Auswärtigen Amt wurde kürzlich der Bismarck-Saal umbenannt – man will nicht in der Tradition des Reichskanzlers stehen. Dagegen gibt es beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Bonn weiterhin einen Wernher-von-Braun-Sitzungssaal.

Lorenzen, Dirk | 30. Mai 2023, 02:57 Uhr