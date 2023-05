Venus und Sommeranfang

Der Sternenhimmel im Juni

In keinem Monat sind die Nächte so kurz wie im Juni. Am 21. erreicht die Sonne ihren höchsten Stand am Himmel und auf der Nordhalbkugel fängt der Sommer an. Unser Nachbarplanet Venus zeigt sich strahlend hell als Abendstern.

Lorenzen, Dirk | 31. Mai 2023, 02:57 Uhr