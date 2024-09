Spacebuzz One

Weltraumreisen für Schulklassen

Spacebuzz One ist ein begehbarer High-Tech-LKW mit einem Anhänger in Raketenform. Bei Schulbesuchen geht es für die Kinder auf virtuelle Reisen in die Umlaufbahn, die ebenso packend wie informativ Schönheit und Verletzlichkeit der Erde vermitteln.