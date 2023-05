Hauptstern der Nördlichen Krone

Alphecca, Krone, Bärenstrom

In den Abendstunden steht die Nördliche Krone am Osthimmel. Der hellste Stern ist Alphecca. Was im Arabischen so viel wie „der Helle im Ring“ bedeutet. Einst war dieser 75 Lichtjahre entfernte Stern als „Gemma" bekannt - lateinisch für "Edelstein".

Lorenzen, Dirk | 05. Mai 2023, 02:57 Uhr