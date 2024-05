Ariane-Pläne

Susie und Europas Traum vom Weltraumtransport

Derzeit fliegen Menschen aus Europa mit US-Raumschiffen oder den russischen Sojus-Kapseln ins All. Vielleicht trägt in einigen Jahren das Raumfahrzeug Susie Menschen in die Umlaufbahn – und zwar vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou aus.