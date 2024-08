Geniestreich

Medaille für das Gummi-Stahlteleskop von Effelsberg

In einem Tal in der Eifel gibt es ein Radioteleskop, das weltweit einen Dauerplatz auf dem Siegertreppchen hat. Die Hundert-Meter-Schüssel von Effelsberg ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst – und immer perfekt in Form.

Lorenzen, Dirk | 08. August 2024, 02:57 Uhr