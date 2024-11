Raketenstartplatz Kourou

Europas Weltraumbahnhof im Dschungel

Die ESA startet ihre Raketen vom „Weltraumzentrum Guyana“ aus ins All. Das liegt in Kourou in Französisch-Guyana, im Norden Südamerikas. Frankreich wählte dieses Überseegebiet Mitte der 1960er-Jahre als Standort für seinen Raketenstartplatz aus.