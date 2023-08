Mond beim Riesenplaneten

Jupiter und der sterbliche Mond der Tiwi

Nach etwa ein Uhr zeigt sich die Mondsichel im Sternbild Stier. In ihrer Nähe leuchten heute Nacht der rötliche Stern Aldebaran und der cremefarbene Jupiter. Bei den First Nations in Australien ranken sich viele bewegende Geschichten rund um den Mond.

Lorenzen, Dirk | 09. August 2023, 02:57 Uhr