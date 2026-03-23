Verletzungen

Chris Führich (VfB Stuttgart, r.) wurde in die deutsche Nationalmannschaft berufen. (dpa / Tom Weller)

Die nominierten Aleksandar Pavlovic von Bayern München und Felix Nmecha von Borussia Dortmund mussten verletzt absagen. Im Mittelfeld gibt es derzeit immer wieder Personalsorgen. Jamal Musiala steht verletzungsbedingt nicht im Kader.

Diese Nachricht wurde am 23.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.