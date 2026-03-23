Verletzungen Stiller und Führich für Fußball-Nationalmannschaft nachnominiert
Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Angelo Stiller und Chris Führich vom VfB Stuttgart für die Nationalmannschaft nachnominiert. Grund dafür sind mehrere Ausfälle vor den Länderspielen am Freitag in Basel gegen die Schweiz und drei Tage später in Stuttgart gegen Ghana.
Die nominierten Aleksandar Pavlovic von Bayern München und Felix Nmecha von Borussia Dortmund mussten verletzt absagen. Im Mittelfeld gibt es derzeit immer wieder Personalsorgen. Jamal Musiala steht verletzungsbedingt nicht im Kader.
Diese Nachricht wurde am 24.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.