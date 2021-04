Stimmen in Videokonferenzen Sprech-Experte: Die Wirksamkeit der eigenen Stimme wird unterschätzt

Weibliche Stimmen werden bei Onlinekonferenzen weniger wahrgenommen als männliche. Das besagt eine neue Studie, die die Stimmwirkung in Videomeetings untersucht hat. Es gebe Tricks, die Stimme so zu trainieren, dass man in Meetings besser rüberkomme, erklärte Sprech-Experte Michael Fuchs im Dlf.

Michael Fuchs im Gespräch mit Kate Maleike

