Zugverkehr

Betroffen waren das Portal bahn.de sowie die App DB Navigator. Bereits gestern hatte es Probleme mit den Portalen gegeben. Dort können Kunden üblicherweise Fahrplanauskünfte sowie Tickets erhalten.
Laut Bahn soll es sich um eine DDoS-Attacke gehandelt haben. DDoS steht für Distributed Denial of Service. Dabei wird eine Website oder ein Server durch eine Flut von Anfragen aus vielen verschiedenen Quellen überlastet und lahmgelegt.
Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.