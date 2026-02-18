Zugverkehr
Störung von bahn.de und DB Navigator: Bahn spricht von Cyberangriff

Die Deutsche Bahn führt die Störungen in ihren Online-Buchungssystemen auf einen Cyberangriff zurück. Das teilte das Unternehmen in Berlin mit. Inzwischen stünden die Systeme wieder zur Verfügung.

    Die Reiseauskunft der Deutschen Bahn unter bahn.de auf einem Handy
    Im Online-Buchungssystem der Deutschen Bahn gibt es eine Störung. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Christoph Hardt / Geisler-Fotopress)
    Betroffen waren das Portal bahn.de sowie die App DB Navigator. Bereits gestern hatte es Probleme mit den Portalen gegeben. Dort können Kunden üblicherweise Fahrplanauskünfte sowie Tickets erhalten.
    Laut Bahn soll es sich um eine DDoS-Attacke gehandelt haben. DDoS steht für Distributed Denial of Service. Dabei wird eine Website oder ein Server durch eine Flut von Anfragen aus vielen verschiedenen Quellen überlastet und lahmgelegt.
    Diese Nachricht wurde am 18.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.